Comunidad indígena de Risaralda denuncia desconocimiento por parte de las instituciones oficiales

Indígenas Embera Katio de Pueblo Rico aseguran que las instituciones nacionales y departamentales los tienen relegados con las ayudas, porque a la zona sólo llegan los recursos para los Embera Chamí, desconociéndolos como comunidad indígena.

Esteban Queragama, líder de la comunidad Embera Katío de Pueblo Rico, aseguró que están cansados de que las autoridades e instituciones en el país los ignoren, precisando que todas las ayudas se las entregan a los Embera Chamí de la zona.

“También hay que tener en cuenta como nosotros estamos ubicados en un resguardo unificado embera Chamí, y en el resguardo hay 12 etnias entre Chamí y Katios y hasta el momento no nos llaman a nosotros, pues toda la ayuda que llega al sector solamente se la dan al embera Chamí y no al Katio y no nos tienen en cuenta y nos tienen arrinconados“, dijo el Líder indígena.

Dice el líder de la comunidad Embera Katío de Pueblo Rico, que ante el desconocimiento de las autoridades con respecto a su población, no descartan la realización de una minga en rechazo a no ser tenidos en cuenta a la hora de toma de determinaciones en beneficio de la comunidad indígena del departamento.

“Por el momento, esperamos que las cosas funcionen, de lo contrario como líder y autoridad zonal tocaría ir a un a minga porque las instituciones porque no nos tienen en cuenta por eso pedimos que seamos convocados“, dijo Esteban Queragama, líder de la comunidad Embera Katío de Pueblo Rico