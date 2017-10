Contraloría departamental pide acciones urgentes para detener el hurto de equipos tecnológicos en los colegios

A raíz del hurto de más de 40 equipos tecnológicos en varias instituciones educativas del departamento, la Contraloría hizo un llamado a la Secretaría de Educación de Risaralda, a través de su titular, Óscar Javier Vasco Gil, para que se tomen medidas urgentes con el fin de no seguir arriesgando los bienes que utilizados por los estudiantes y no se cause detrimento al erario.

De esta manera, el Contralor hizo un llamado a la Secretaría de Educación del Departamento, para que en ejercicio del control, adelante las acciones pertinentes con el fin de prevenir nuevos hechos delictivos.

Según indicó el Contralor de Risaralda, en lo corrido de la presente vigencia, los equipos tecnológicos hurtador de las instituciones educativas asciende ya a 40, situación debidamente verificada mediante los respectivos ejercicios auditores, siendo elementos necesarios para las actividades académicas y el cumplimiento de las metas institucionales.