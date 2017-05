Contraloría de Pereira denunció irregularidades en compra de predio para construcción de Estación de Policía

Presuntos hallazgos fiscales, penales y disciplinarios encontró la Contraloría de Pereira en una auditoría express realizada al proceso de compra de un predio que realizó la Alcaldía en el sector de Corocito y que tiene como destino la construcción de la estación de Policía.

De acuerdo con el resultado de la “Auditoría Express a la Denuncia asociada a la compra del inmueble ubicado en la Carrera 9 con Calle 10, identificado con Matrícula Inmobiliaria N°290-22490 para la construcción de la sede de la Estación de Policía, es concepto de la Contraloría es desfavorable por las siguientes razones:

No solicitaron

El Municipio de Pereira no elevó solicitud de avalúo del inmueble ante el IGAC, el cual fue realizado por la Empresa contratista Dalfre Ingenieros Consultores Ltda. de la ciudad de Bogotá, sin tener en cuenta que se debía contratar una persona natural o jurídica autorizada y escogida por la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda; adicionalmente la firma avaluadora, la representante legal y los peritos designados para tal fin, no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores.

La Administración hizo Ofertas de Compra a los vendedores en agosto 24 de 2016 por $1.320´000.000 y $880´000.000 por el 60% y 40% de la propiedad respectivamente, quienes a su vez habían adquirido la propiedad en diciembre 22 de 2015 por $390.000.000 y $260.000.000, transacción que representa un incremento del 238.5% de valor del inmueble en sólo nueve (9) meses.

Sobrecostos

Se presentaron sobrecostos recalculados en cuantía de $624.243.014 en la adquisición del inmueble, el cual finalmente fue pagado a los propietarios por valor de $2.200.000.000, con base en el avalúo elaborado por DALFRE Ingenieros Consultores Ltda. en junio 17 de 2016, que arrojó un valor de $2.231.376.050; diferencia justificada en la comparación del avalúo que para la Contraloría Municipal de Pereira hizo directamente el IGAC que calculó un valor de $1.575.756.986; situación que ratifica lo dicho en la denuncia D16-00721674-091.

Se detectaron una serie de inconsistencias en el avalúo elaborado por Dalfre, que sirvió como base para la compraventa del bien inmueble, como: La ubicación (Barrio y Sector Centro) y el estrato asignado no corresponden con la realidad; la descripción de algunos elementos de construcción avaluados no se asocian a la situación real de la edificación; resulta incorrecto afirmar que la edificación cumplía con la norma de construcción sismo resistente actual; el método de comparación o de mercado utilizó en su mayoría datos de predios fuera de la zona de influencia con otras características urbanas y comerciales, así como de entorno y desarrollo social y el método de costo de reposición utilizó análisis de precios unitarios que no cuentan con información de referencia para Pereira.

Finalmente el avalúo determinó que el inmueble se localiza en una zona de alta deseabilidad comercial; sin embargo la zona aunque cuenta con uso comercial, presenta un avanzado estado de deterioro físico, que genera una población flotante la cual está en aumento, donde confluyen una serie de factores sociales y de oportunidad que permiten la comisión de diferentes fenómenos delictivos que desmejoran la imagen de la ciudad y conllevan al aumento de la percepción de la inseguridad.