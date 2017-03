Convenio para la operación del Cuerpo de Bomberos de La Virginia estaría cerca

Foto: RCN Radio

Alcaldía y Bomberos de La Virginia concertan posibles soluciones para contratar los servicios de los bomberos voluntarios en esta localidad. Cabe mencionar que desde octubre del año anterior no hay contrato entre las partes.

Convocados por el Personero de La Virginia, Federico Cano, el gobierno municipal y el Cuerpo de Bomberos de esta localidad buscan salidas a la falta de contratación que desde hace seis meses no se realiza entre las partes, para garantizar la prestación del servicio de atención de emergencias a la comunidad.

Según el Personero, hay por parte de tranquilidad para la comunidad, sin embargo, dejó en claro que Bomberos Voluntarios es una organización particular, y como tal, el Municipio aunque debe velar por el servicio, no está en la obligación de asumir el 100% de los gastos.

“Lo primero es darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía, la Personería municipal en nombre de la responsabilidad que le asiste ante la ley de intervenir por la ciudadanía ante la Administración pública propició esta reunión, hay que tener claro que el Cuerpo de Bomberos es voluntario y no está adscrito a la administración, por ello el municipio no está en la obligación de cubrir los gastos de este organismo, que ante los ojos de la ley siguen siendo privados”, dijo el Personero de La Virginia.

Gertrudis Ladino, Secretaria de Gobierno de la Virginia, señaló que tras el vencimiento el año anterior del contrato suscrito con los bomberos no se presentó ninguna propuesta, y sólo hasta el mes de febrero la entidad allegó una propuesta demasiado onerosa.

“El municipio de La Virginia tuvo un convenio con el cuerpo de Bomberos el cual venció desde el mes de octubre del año pasado, después de eso no se habían presentado propuestas, solo hasta el mes de octubre se presentó una, la cual presentaba un costo demasiado elevado, la cual el municipio no estaba en la capacidad de afrontar y también cabe recordar que la figura jurídica de los bomberos es voluntaria, por ello no hay una obligación directa de suplir todos los gastos de bomberos, por ello estamos en esta serie de acercamientos en la búsqueda de un acuerdo“, dijo la Secretaria de Gobierno del Puerto Dulce de Risaralda.