Denuncian la retención ilegal de pareja de ciudadanos risaraldenses en cercanías con el Chocó

Familiares de ciudadanos que se encuentran desaparecidos desde hace 9 días, creen que a sus seres queridos los tienen retenidos grupos ilegales, luego de varias llamadas que habían recibido.

De acuerdo con familiares, la última vez que supieron de Freddy Alexander Chaverra y Leidy Bibiana Betancourt González, fue el pasado domingo 12 de marzo mientras se desplazaban por San José del Palmar en el Chocó, en límites con Risaralda.

Días después, Rosa González, la madre de Bibiana recibió una llamada donde se le alertaba que a la mujer la habían visto en límites con el Chocó, y fue entonces cuando decidieron llamar al número, donde no dieron explicación, tal y como lo relata el ex compañero sentimental de la mujer desaparecida, Carlos Andrés Ortiz, quien retornó la llamada al número telefónico desde donde se realizó la llamada.

“Yo le dije a la señora que me colaborara, le expliqué que Bibiana era una persona humilde y trabajadora de Pereira y ella me dijo que ella tenía un compañero sentimental que era militar y en esa parte del país los militares con ‘carne’, por eso yo le pedí más detalles, ella no me dijo y quedó de contarme si llegaba a ver“, dijo el ex compañero sentimental.

Valentina Morales, sobrina de la mujer que se encuentra desaparecida, pidió compasión a quien tenga a esta pareja, pues indicó que hay dos niños que preguntan por los desaparecidos padres, sin que se logre dar una respuesta por el paradero.

“Freddy era un cabo del Ejército y ya estaba retirado y lo que nos dicen es que posiblemente le hayan encontrado la cédula militar y por consiguiente lo hubiesen retenido, por el momento las autoridades nos hablan de desaparición, al no tener certeza de la veracidad de las llamadas“, dijo la Familiar de Bibiana.

La hipótesis que toma más fuerza para los familiares es que se trata de una retención ilegal por parte de un grupo armado, debido a la condición de Freddy Alexander Chaverra, ex militar quien habría sido descubierto en esta zona del Chocó biogeográfico, por ello lo habrían llevado hasta monte adentro.

Algunos familiares se han atrevido a indicar que se trataría de un secuestro perpetrado por el ELN, grupo armado que opera en esta parte del país y quien tendría en su poder a los dos ciudadanos risaraldenses.