Desarrollo del San Mateo solo lo realizará el Municipio: Gallo Maya

El Alcalde de Pereira reveló que una vez se adelante la Actuación Urbana Integral en el lote del batallón San Mateo se conocerá la intervención que se adelantará allí, sin este requisito, todo lo que se está diciendo en la ciudad son puras especulaciones.

Dicha declaración del alcalde Juan Pablo Gallo Maya responde a las campañas que han emprendido algunos grupos y personas en la ciudad entorno a que la suerte del lote del batallón San Mateo ya está echada y que se le entregaría a la Agencia Virgilio Barco para su desarrollo.

Sobre el particular, el Alcalde de Pereira fue enfático en indicar que el documento existente la Agencia Virgilio Barco es un acuerdo de voluntades que no tiene carácter vinculante y que el único documento que no admite discusión es el plan de ordenamiento territorial.

En este mismo sentido, precisó que la AUI Actuación Urbana Integral será desarrollada por el Municipio y socializada con los pereiranos.

” Es simplemente un acuerdo de voluntades, pero no compromete nada, ni significa nada. Lo único que tiene un carácter vinculante y que no admite ningún tipo de discusión es el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que sin ninguna duda significa el documento más importante que se aprueba en la ciudad y en ese acuerdo fue claro y contundente y no admite ningún tipo de interpretaciones, lo que quiera decir la agencia Virgilio Barco, lo que quiera decir el Ministerio de Defensa y los constructores, simplemente son interpretaciones y el único que puede presentar una AUI es el municipio de Pereira y tendrá que ser aprobado por el concejo de Pereira y las socializaciones respectivas”, dijo el Mandatario.

Sobre las dimensiones del parque para los pereiranos en este lote del San mateo, reiteró una vez más que este no será menor al 50% de la extensión del terreno.

” En el predio del Batallón San Mateo se va a construir un parque de dimensiones importantes, puede ser del 50 o 60 %, pero mínimo el 50 %“, aseguró el Mandatario.

Finalmente dijo el Alcalde Juan Pablo Gallo que la AUI ya está en proceso de confección en la administración municipal, antes de surtir todo el trámite social, de difusión y legal.