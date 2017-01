Ex sacerdote de Santa Cecilia rompió su silencio sobre los motivos de su dimisión de la Diócesis de Pereira

Fotografía de RCN-Radio

Por fin se pronunció el padre Luis Carlos Uribe que fue separado de sus funciones sacerdotales por el Obispo de Pereira por diferencias con el Papa Francisco. El hoy ex sacerdote aseguró que se mantiene en la fé católica, pero no obedecerá al Sumo Pontífice.

El Padre desmintió que haya abandonado la iglesia de Santa Cecilia, aseguró que se trató de un retiro voluntario al no estar en acuerdo con lo dispuesto por el Sumo pontífice, pues según el religioso hay conceptos del Papa Francisco que van en contravía y atentan contra la iglesia,

Uno de ellos está relacionado con permitir la comunión de personas que se encuentran en adulterio, es decir aquellos que hayan contraído nupcias y tras una separación, convivan con una persona diferente la persona que los acompañó en el altar y aun así, acudan a los sacramentos de la comunión y confesión.

” Yo no tenía por qué pasar al Obispo cuentas ni traspaso, pues ya había tomado una determinación y por ello le pedí a otro sacerdote amigo que se encargara de enterar a Monseñor sobre mi decisión y que me iba de la parroquia, lo cual fue a principios del mes de enero de este año . Por ello fue dejada la iglesia en manos de los laicos con lista en mano, inclusive con la instrucción de guardar las imágenes del pesebre, por ello me parece una acusación muy triste que hace el señor Obispo, pues no estoy peleando con él ni con nadie, solo se trata de respeto por la ley de Dios“, dijo Uribe.

Recordó que seguirá en la religión obedeciendo los postulados del señor Jesucristo, pero que no está dispuesto a continuar en la Diócesis de Pereira, pues él pidió a Monseñor enviar una misiva donde se sentara un precedente de rechazo frente al caso de adulterio, pero el jerarca de la iglesia en Risaralda no lo aceptó, lo que motivó al religioso a dar un paso al costado.

” Yo me he salido porque por derecho canónico sé que nada perderé, pues cuando una herejía como la que está llegando desde arriba, la institución queda en este estado y los mismos obispos han perdido la potestad de reclamar, ello debido a no contradecir el error que se estaría haciendo al seguir los preceptos del Papa Francisco, haciendo de lado los principios de la iglesia“, dijo el Religioso.