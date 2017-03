Por fallas en el acueducto comunitario del Chocho, comunidad revocará junta administradora

Foto archivo RCN Radio.

Más de 1200 personas de la zona rural de Pereira se encuentran sin el suministro de agua potable desde el pasado viernes, sin que los administradores del acueducto El Chocho – Canceles hayan dado una respuesta sobre las causas a la comunidad.

Denuncian los habitantes de las veredas La Mina, El Chocho y Canceles que estos cortes intempestivos y prolongados del agua se han vuelto comunes en su comunidad, lo que ha llevado a esta porción de la población, conformada por más de 300 familias, a preparar alimentos con agua no apta para el consumo humano y que es obtenida a partir de estanques y pozos.

“ Desde el viernes en la tarde la comunidad estaba alertada porque no había agua, absolutamente sin aguas y secos y desafortunadamente tanto el presidente como el administrados no contestan el teléfono y todo parece indicar que se debe al daño de una bomba pero los responsables no se han referido al respecto, por ello estamos convocando a una Asamblea que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo a las 2:00 de la tarde donde vamos a elegir una nueva junta directiva del acueducto“, dijo Carlos Arturo Usma, presidente junta de acción comunal de la vereda Canceles.

Ante la inconformidad la asociación de usuarios ser acueducto comunitario el Chocho – Canceles están convocando a una asamblea extraordinaria para remover de sus cargos al presidente, al administrador y hasta el fontanero a los cuales responsabilizan del mal servicio que se presta en la zona.