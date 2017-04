Entre hoy y el miércoles se firma el inicio de la APP para modenización del Aeromatecaña

Tras haber sido consultadas las dudas y no encontrar impedimento que impidiera la firma con la CSS Constructores, entre el hoy y el miércoles se firmará el acta de inicio de la Alianza Público Privada para la modernización del aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, según se ha indicado desde la gerencia de esta terminal.

De acuerdo con Mauro Correa, gerente de la terminal aérea de Pereira, tras las consultas y las averiguaciones no se logró algún tipo de impedimento para que se iniciara la figura de la APP con la cual el privado se compromete a la modernización de la terminal de pasajeros.

“Nosotros hicimos todas las averiguaciones y hasta el momento no se ha encontrado ningún tipo de inhabilidad de tipo penal o jurídico que impida que podamos firmar con esta empresa. Odebrecht no está vinculado en este proceso y según hemos averiguado con los organismos de control, la firma CSS no tiene ningún tipo de impedimento para que se logre firmar el contrato y legalmente es una obligación que nosotros tenemos de acuerdo al proceso adjudicado el pasado 30 de noviembre de 2016 y aunque el Consejo de Estado nos permita hacer todas las averiguaciones, al no encontrar impedimento podemos proseguir con la firma del contrato“, dijo Mauro Correa, Gerente de la terminal aérea.

Frente a los cuestionamientos que se han hecho de esta figura de Alianza Publico Privada a la que acudirá el municipio, donde se entregará en concesión el aeropuerto para adelantar las obras de mejoramiento que allí se necesitan, respondió que se trata de la opción más clara para modernizar la terminal.

“Según el modelo financiero que nosotros encontramos el 1ro de enero del año 2016, en un proceso que ya se encontraba abierto por la anterior administración, el modelo y la herramienta de comparador público privado, arroja que la obra hay que hacerla con este tipo de figura y no como obra pública, además que el aeropuerto ni cuenta con los recursos para hacer este tipo de obras, las cuales hay que hacerlas porque son muy necesarias , no solo por el Plan Maestro aeroportuario del año 2009, también la terminal aérea es la puerta de entrada a la ciudad y a la región“, concluyó el Gerente.