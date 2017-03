Por infringir las normas, 31 conductores han sido sancionados en el puente festivo de San José

Foto: RCN Radio.

Un total de 31 comparendos de tránsito han sido impuestos por la Policía Metropolitana de Pereira por violación al Código Nacional en lo corrido del puente festivo.

De acuerdo con el Mayor, Fabio Alberto Yañez, jefe de seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana, varios de estos conductores fueron sorprendidos manejando en estado de alicoramiento, maniobras peligrosas en la vía y fallas en la documentación.

Según el Oficial, estas situaciones pueden ser evitadas, por tal razón la Policía está realizando sanciones y llamados para aquellos conductores que no acaten los llamados y pongan en riesgo la vida, por ello elevó una serie de recomendaciones.

“Recordemos no conducir vehículos en estado de alicoramiento, ni adelantar en doble línea amarilla otros vehículos, es importante no exceder los límites de velocidad y sobretodo no distraernos con los aparatos móviles y electrónicos que tenemos en los vehículos, pues pueden hacer que perdamos el dominio de los vehículos y ocasionar accidentes“, Dijo el Oficial.

Adicionalmente, al interior de la Terminal de Transportes y en los corredores viales que comunican con otros departamentos, los policiales están efectuando controles a vehículos de transporte de pasajeros intermunicipal y departamental, con el fin de garantizar la seguridad de los viajeros y así mismo verificar el estado de los automotores, verificando el cumplimiento de lo reglamentario.