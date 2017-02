Entre lágrimas y abrazos repatriada Sara Galeano se encontró con su familia

FOTO Rcn radio Pereira - Sara Galeano2

En medio de lagrimas y abrazos transcurrió el encuentro de Sara Galeano con su hermana Diana y su madre. Esto se dio en la cárcel la Picota en Bogotá, una vez la detenida repatriada de China llegó a Colombia y fue entregada al Inpec para que se encargue de hacer cumplir el resto de la condena.

Diana Galeano Trejos, viajó sin conocer en detalle la ciudad de Bogotá en compañía con su madre, la misión era presenciar el retorno de su familiar, quien estaba preso en la China hace más de 6 años atrás, al hallarse culpable por el tráfico de estupefacientes en China, país en el que fue juzgado y purgaba una pena de 18 años, tras haber sido condenada una rebaja de pena, pues en este país asiático este delito es castigado con la pena de muerte.

RCN Radio habló con Diana Galeano, hermana de Sara, y esto fue lo que nos narró después de muchos años de no ver a su familiar y de pasar por la tragedia de tener a un ser querido detenido en otro país.

“En este momento estoy en Bogotá, hoy debemos comprarle ropa a Sara, ayer después que la trajeron nosotros no sabíamos nada, pero luego me llamaron y me dijeron que llegara directamente a la cárcel La Picota y nosotras (madre y hermana de Sara) llegamos hasta con las maletas que cargábamos, las cuales nos las dejaron guardadas para poder entrar y visitar a Sara, sin embargo hubo que esperar mucho, pero que luego de ver a mi hermana fue la dicha más grande“, dijo Diana Galeano Trejos.

Relató que el encuentro con Sara estuvo rodeado de llanto y afecto, emociones que fueron inevitables que no se contagiaran varios de los guardianes y personal del Inpec que estaban en el penal y presenciaron ese mínimo y primer encuentro, donde la Repatriada se reunía con su seno familiar.