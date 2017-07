Licencia de Containers Foods Place es legal: Curador dos de Pereira

Foto-Rcn-radio-Pereira-Contenedores para mall de comidas

La licencia entregada al proyecto de construcción Containers Foods Place es absolutamente legal y se encuentra enmarcada dentro del ordenamiento jurídico, dijo en RCN Radio el Curador Dos de Pereira.

Al indicar que aún desconce de manera oficial la resolución de revocatoria de la licencia de construcción del proyecto Containers Foods Place, que emitió la semana anterior la Secretaría de Planeación del Municipio, pues aún no ha sido notificado como lo dictamina el debido proceso, el Curador Dos de Pereira, Luis Fernando Montes Posada, defendió su actuación sobre este procedimiento.

En declaraciones dadas a RCN Radio, Montes Posada indicó que tras conocer la noticia a través e los medios de comunicación, el viernes pasado con todo su equipo técnico hizo una revisión al expediente respectivo con base en lo argumentos de Planeación Municipal, lo cual le permite concluir que la licencia fue expedida de manera legal.

Sobre el procedimiento para la solicitud de la licencia, el Curador indicó que sólo hasta que se cumplieron los requisitos no se expidió la licencia.

En torno al tema del irregular diligenciamiento del formulario por parte del propietario del proyecto, con relación a que no colocaron quienes eran los vecinos del sector, el Curador Dos de Pereira fue explícito en indicar que cuando no existe esta certeza de vecinos, la ley también tiene otras herramientas que fueron aplicadas por la Curaduría.

El Curador Dos de Pereira también se refirió a los argumentos estructurales que según Planeación Municipal el gremio de los ingenieros descalificó por no cumplir las normas de construcción, precisando que la misma norma no tiene homologados los contenedores como sistemas estructurales, pero no establece restricciones sobre la posibilidad de que sean utilizados como estructuras de paredes y ventanas.