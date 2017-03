Mintrabajo investiga caso de poderes para asamblea de Comfamiliar

El Ministerio de Trabajo anunció una investigación en lo relacionado con la búsqueda de poderes para la elección de la junta directiva de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda, Comfamiliar, que estaría involucrando a dirigentes gremiales.

De acuerdo con el concejal de Pereira, Carlos Alfredo Croshwite, la ministra de Trabajo, Clara López, le contestó la carta que envió, en la que le advertía sobre la presunta manera irregular que la Cámara de Comercio de Pereira estaba utilizando para conseguir poderes para la elección de la junta directiva de Comfamiliar, precisando que hay violación a la intimidad de datos de las personas.

“ Ella me recibió la carta y me dijo que me mantendría en contacto sobre lo que pasara sobre el mismo, también dijo que me informará de los trámites que se estén dando sobre la misma. Además, hay una cosa que me preocupa , es lo que tiene que ver con una violación al Habeas Data, lo cual es una reserva privada y ellos están violando este principio”, dijo el Concejal.

Manifestó el concejal que Pereira que es de competencia del Ministerio de Trabajo este tipo de investigaciones, ya que la entidad gubernamental encargada del control de las cajas de compensación familiar.

“El Ministerio de Trabajo tiene a su cargo todo lo concerniente a la vigilancia de las cajas de compensación familiar y el subsidio familiar y le estamos diciendo a ellos que en la elección para la Caja De Compensación hay una indebida intromisión “, dijo Croswaite Ferro.