Obreros denuncian que el municipio no arregla maquinaria pero si contrata pavimentación de vías

El Sindicato de Trabajadores del Municipio de Pereira denuncia que la Alcaldía prefirió realizar contrataciones externas por valor de 1.200 millones para la ejecución de obras viales, en lugar de invertir en la maquinaria de la ciudad, que se encuentra vieja y obsoleta.

Fernando Salazar Ospina, Presidente del Sindicato de Trabajadores del Municipio, aseguró que la organización quedó totalmente inconforme con la decisión tomada por el Alcalde, Juan Pablo Gallo, argumentando que sí en lugar de contratar por fuera, los más de mil millones de pesos se invirtieran en la maquinaria del Municipio, ésta quedaría óptima para seguir ejecutando las obras que requiere la ciudad.

“Nosotros notamos con extrañeza en una reunión con el secretario de infraestructura informó que con la urgencia manifiesta con el tema del invierno se iban a contratar algunas obras terciarias para invertir cerca de 1200 millones de pesos, nosotros como organización le dijimos que no estábamos de acuerdo por que no se había hecho la inversión necesaria en la empresa para arreglar la maquinaría y así utilizar la mano de obra del municipio, por ello rechazamos esta determinación porque no estamos de acuerdo con ello”, dijo Salazar Ospina.

Precisó el Presidente del Sindicato de Trabajadores del Municipio, que las máquinas que actualmente hay en Pereira, llevan más de 30 años de funcionamiento, quedando los más de 150 trabajadores sin herramientas con qué trabajar, porque muchas de ellas ya son obsoletas, por lo que requieren inversión y renovación.

” Tenemos 36 vehículos entre maquinaria pesada y vehículos livianos, pero tenemos maquinaria que ha trabajado a lo largo de 30 años y la activa es muy poca por ello el porcentaje de valor es muy poco y no refleja la ocupación de la mano de obra para responder“, señaló Salazar Ospina.

Los trabajadores del Municipio están solicitando que la Alcaldía les suministre las herramientas requeridas para seguir realizando las obras en el Municipio.