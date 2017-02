Pereira no puede darse el lujo de cambiar el pico y placa, mucho menos de hacer días sin carro y sin moto: Inzacom

La agremiación que reúne a los distribuidores minoristas de combustibles en Pereira piden a la administración municipal no realizar día sin carro y son moto ni cambiar el pico y placa, en relación a los impactos causados por la reforma tributaria y la reducción de recursos vía sobretasa.

Alberto Arias Tabares, presidente de Inzacom, pidió a las autoridades municipales tener en cuanta los impactos y la reducción que se ha presentado en la venta de combustibles, impacto de la reforma tributaria y la disminución que esto significará en los recursos que se obtienen de la sobretasa a la gasolina.

“La ciudad de Pereira no se puede dar el lujo de ampliar los picos y placas, ni realizar día sin carro y sin moto como se viene proponiendo, pues estos son recursos que van destinados a la inversión y que se podrían estar viendo comprometidos, sería prácticamente como pegarse un tiro en los pies. Por ello la recomendación es que no se cambie el pico y placa y se logre descongestionar algunas sobrecargadas justamente al no tener otras alternativas de movilización“, dijo el Líder gremial.

Precisó que la reforma tributaria ha desencadenado que los consumidores disminuyan sus compras, lo que ha significado una desaceleración sustancial que el sector del transporte ha logrado percibir.