Solo una persona de las ocho implicadas en caso de presunta malversación de recursos en Pereira, aceptó cargos

Foto referencial AFP

Cinco de las personas detenidas por la Fiscalía acusados de varios delitos en el caso de la malversación de los recursos de la tercera edad en Pereira no aceptaron los cargos, entre ellos, los dos altos ex funcionarios de la Alcaldía.

De acuerdo con fuentes allegadas a RCN Radio, en la audiencia de imputación de cargos a ex funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Pereira, que se llevó a cabo ayer, el ex secretario y la ex subsecretaria de Desarrollo Social y Político de Pereira, Jhon Jairo Lemus y Diana Carolina Sánchez, respectivamente, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.

En igual sentido, otros que no aceptaron cargos fueron Alejandro Ospina Col, Libardo Flóres Guerrero y Shirley Ramírez, entre tanto que Carlos Alberto Valencia guardó silencio, Diana Inés García, cuñada de Lemus, aceptó sólo el cargo de falsedad en documento privado y Lina María Franco aceptó todos los cargos.

Los hecho anómalos en los que están involucrados corresponden a la ejecución de contratos para la atención integral de 93 adultos mayores, superando montos por valor de 700 millones de pesos, por lo cual les imputaron los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, tal como lo dijo Jorge Mario trejos, Director de la Fiscalía en Risaralda.