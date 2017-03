Violación al debido proceso, falta de agua y productos hasta con un 29 % de Iva denunciaron internas de La Badea

Foto referencial de Ingimage

Altos precios de artículos de aseo en el dispensario, falta de agua, desatenciones en salud y hasta violación al debido proceso, hacen parte de los llamados de las reclusas de la cárcel de mujeres de La Badea, hoy, cuando justamente se conmemora el día internacional de la Mujer.

Tras una visita a los dos patios que componen el centro de reclusión La Badea en el municipio Industrial por parte de las autoridades, varias internas dieron a conocer las dificultades que allí se presentan.

Altos precios en el minuto a celular, toallas higiénicas y elementos de aseo a alto precio, dificultades para recibir visitas, maltrato por parte de la guardia de este penal hacen parte del llamado de las internas.

Hasta la utilización de un libro negro, en el cual la guardia realiza una serie de anotaciones a las internas, llamó la atención del personero de Dosquebradas, Óscar Mauricio Toro, quien calificó esta medida como cuestionada y arbitraria, la cual estaría violando el debido proceso y hasta anunció una revisión a la misma.

“Sin ningún tipo de proceso, es decir, por voluntad del guardia, de la Cabo o quien haga ese procedimiento que se hace esa anotación, la que según las internas, para el momento que soliciten algún tipo de beneficio primero se consulta el libro negro y si allí tienen una anotación, esto retrasaría la obtención de los privilegios frente a quienes no están consignados en el libro, lo que a nosotros nos parece una vulneración del derecho y al debido proceso y por ello consultamos al señor Director de la cárcel, para que este procedimiento sea revisado, pues si una persona va a ser sancionada sea consultada y llamada a descargos y así cumplir con el debido proceso“, precisó el Personero de Dosquebradas.

Al interior del patio dos también, los secretarios de Gobierno y la de Salud, Julio Cesar Londoño Guevara y Olga Lucía Hoyos Gómez, al igual que la Defensora del Pueblo de Risaralda, Elsa Gladis Cifuentes; la Procuradora Regional de Risaralda Flor Inés Montealegre, escucharon a las internas quienes denunciaron estas anomalías pidiendo prontas soluciones, pues sostienen sentirse doblemente vulneradas con la situación al interior. La situación la explicó el Representante del ministerio público de Dosquebradas.

” Como bien aterradoras estas denuncias, porque nosotros hemos acudido con frecuencia a este penal, pero en esta oportunidad fue cuando afloró esta serie de irregularidades, lo que se logró con el acompañamiento de estas autoridades lo que motivó a las internas a que denunciaran la vulneración de derechos, que de por sí están restringidos“, dijo el Representante del Ministerio Público en Dosquebradas.

Faltan productos de aseo

Otro de los puntos que denunciaron corresponde a la poca dotación de papel higiénico y el elevado precio de toallas higiénicas y tampones, sin tener en cuenta las dificultades de las internas, pues muchas no son de la región y no tienen quien les gire dinero para esta serie de compras de primer orden y el penal no les suministra lo suficiente.

“ No tienen quien consigne plata a sus cuentas, para el manejo de dinero que ellos tienen aquí y también se quejaron del los excesivos precios de los productos que aquí se venden, que son los mismos que se consiguen en una tienda de barrio“, dijo el Personero de Dosquebradas.

Por si fuera poco, los pocos productos que allí se venden, por directriz de Inpec, los productos son gravados con un 10 % adicional al valor, sin importar que llegan a este dispensario con el recién aprobado 19 % del Iva, lo cual convierte algunos productos en algo inalcanzable para las internas.

Estas fueron algunas de las quejas consignadas en las libretas y memoria de las autoridades sobre un grupo de mujeres que una equivocación las llevó a estar en una cárcel relativamente central a la región, pero lejana para los corazones de las familias, quienes también en las odiseas de cada visita comprenden lo difícil que es estar tras las rejas.