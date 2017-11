Roban centro de salud en zona rural de Cartagena

Foto Cortesía.

La comunidad de Arroyo Grande en la zona rural de Cartagena se encuentra consternada tras el robo del que fue víctima el centro de salud del pueblo, el cual fue asaltado por delincuentes quienes se llevaron al menos cuatro aires acondicionados y varios elementos de construcción que se encontraban en el sitio.

De acuerdo a la comunidad, el lugar donde ocurrió este robo queda ubicado a tan solo 5 metros de distancia de la estación de policía, cuyos uniformados no se percataron del hecho.

“La comunidad se encuentra conmocionada por el robo que hicieron delincuentes de la misma comunidad al centro de salud. Se llevaron materiales de construcción, cuatro aires acondicionados. Desgraciadamente el centro de salud queda cerca a la estación de policía, los separan una calle de 4 metros. Realmente esto es muy triste”, señaló una habitante de la población.

Tras este robo, la comunidad advierte que podrían presentarse más hechos delictivos por el accionar de un grupo de delincuentes que han llegado a la población para cometer este tipo de actos.

Habitantes de ese corregimiento de Cartagena pidieron a las autoridades que terminen la construcción del centro médico y se de el traslado de todos los policías de esa zona, por considerar que no son diligentes con la seguridad de la población.

“Nosotros como habitantes de Arroyo Grande nos preguntamos cuál es la función de la Policía dentro de la comunidad porque no nos cabe en la cabeza como a pocos metros del centro de salud se hizo este robo y que los policías no se dieron ni siquiera por enterados. La verdad es la comunidad exige que se haga el cambio del cuerpo de policía y no solamente ellos, sino también el inspector. ¿Dónde están?… Aquí los delincuentes hacen de las suyas y las autoridades no hacen nada”, narró otra habitante del sector.

“Todas las entidades de Cartagena saben de las problemáticas que sufren los corregimientos. Ya ellos saben porque hemos hecho mesas con las autoridades… El puesto de salud podemos llamarlo un elefante blanco y fue hecha durante el gobierno del señor Dionisio Vélez. Yo digo que tiene como un 50% de avance aunque el contratista nos ha reportado que es el 80%. Hoy eso está a la intemperie para que vándalos de nuestro pueblos se roben lo poco que nos quedó”, añadió un líder de la población.

El centro de salud de Arroyo Grande, es una obra inconclusa que fue contratada por el exalcalde Dionisio Vélez, quien hizo un préstamo por más de 250 mil millones para la construcción de colegios, centros médicos y calles que aún no han sido terminadas pese a que los contratistas recibieron dineros suficientes para ejecutar las obras.

RCN consultó al Departamento Administrativo de Salud de Cartagena y la entidad dio a conocer que las obras aún no han sido entregadas por el contratista por lo que será esta empresa, la que asuma los costos de los materiales hurtados.