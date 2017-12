Roberto Ovelar confirmó en un comunicado que su esposa si recibió un mensaje de un compañero del equipo Junior

Foto: Colprensa

Roberto Ovelar, antes de su salida del Junior de Barranquilla y de haber concretado su pase para el millonarios, a través de un comunicado de prensa, manifestó que si se presentó un incidente al interior del Junior entre él, su esposa, Gladys Ortega, y el barranquillero Teófilo Gutiérrez.

El delantero paraguayo dijo que su pareja si recibió un mensaje de texto por medio “de la red social y oficial de un compañero del equipo”. El paraguayo dijo que su esposa le notificó la situación y él se le acercó al jugador para aclarar lo sucedido.

“Me le acerqué muy amablemente y le mostré en el acto el mensaje que había llegado, a lo que él me manifestó que no fue él, que él no tiene el tiempo suficiente para estar metido en redes y, por tal motivo, tiene una persona que le maneja con su autorización, lo cual es respetable”, afirmó el atacante

El paraguayo confirmó que la relación con este compañero de equipo quedó afectada. “Me sentí ofendido porque considero que para llevar una convivencia armoniosa lo primero es el respeto y, mi criterio, esto no hubo en lo más mínimo”.