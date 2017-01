Robledo tacó burro al tratar de ligarme al sector de agricultura en caso Odebrecht: Vargas Lleras

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, reiteró en Cali que las personas que tienen que dar explicaciones sobre el crédito otorgado a la firma Odebretch, es el presidente y la junta directiva del Banco Agrario de la época.

Lo anterior en respuesta al senador Jorge Enrique Robledo, quien esta semana señaló que el Presidente Santos y el Vicepresidente Vargas Lleras, son los que deben acudir a los organismos de control para dar explicaciones sobre el escándalo de Odebretch.

Vargas Lleras insistió en que él es uno de los más interesados en saber por qué se otorgó el crédito a la firma, cuando el contrato no tenía cierre financiero y por qué lo hizo la Caja Agraria que no tiene vocación para prestarle al sector infraestructura.

Añadió en que se debe interrogar sobre qué garantías dio la firma para ese contrato, en qué condiciones financieras se suscribió, quién o quienes impulsaron al Banco agrario para que ese crédito se otorgara y por qué se hizo.

“Muchas dudas quedan. Que el Estado le de un crédito a una firma en un contrato que para la época no tenía cierre financiero, que nos cuenten si han pagado cumplidamente los intereses del crédito, por qué la junta directiva del Banco Agrario y su presidente en ese entonces no se han pronunciado; me sumo al senador en pedir estas explicaciones “, dijo.

“Muchas explicaciones nos debe el doctor Solano y los miembros de la junta directiva, pero el que menos tiene que ver soy yo que nunca he tenido relación entre los contratistas y el sector financiero, de manera que Robledo ‘Tacó burro’ al tratar de ligarme al sector de agricultura”, subrayó.

Finalmente el Vicepresidente Vargas Lleras sostuvo que como la campaña presidencial ya empezó, están tratando de hacer politiquería y enlodar el nombre de muchas personas.