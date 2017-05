Robo de documentos en institución educativa Fundación La Vecina de La Boquilla, Cartagena

En las últimas horas seis hombres armados ingresaron a una institución educativa ubicada en el corregimiento La Boquilla de Cartagena y luego de golpear a los vigilantes, intimidarlos con armas de fuego y amordazarlos, procedieron a robar los documentos de la institución.

De acuerdo al relato de los dos vigilantes, los ladrones les pusieron revólveres en la cabeza y les arrebataron las llaves del colegio. De inmediato se dirigieron hacia la zona donde se encuentra documentación importante de la institución y la robaron.

“Me agarraron, me golpearon, me pedían las llaves, me amordazaron, luego me pusieron el revólver”, coincidieron en afirmar los vigilantes.

Entre los documentos se encuentran listados de alumnos y docentes y cartas de propiedad del colegio.

Lo que llama la atención tanto de vigilantes como de padres de familia es que a pesar de que en el lugar había objetos de valor como computadores, aires acondicionados y otros elementos, los delincuentes solo se llevaron papeles.

El colegio afectado es Fundación La Vecina el cual según la comunidad recibe recursos de la cooperación Holandesa.