Robo masivo en playa de Bahía Concha en Santa Marta

En la tarde del viernes, al menos 40 turistas fueron asaltados en la playa Bonito Gordo, jurisdicción de Bahía Concha en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tayrona.

En el momento en que una gran cantidad de turistas disfrutaban las vacaciones de Semana Santa en la paradisíaca playa, se presentó el robo masivo donde un grupo de bañistas procedentes de Bogotá, fueron despojados de sus pertenencias por delincuentes que llegaron al sitio turístico.

“Siendo aproximadamente la 1 de la tarde, estos turistas dicen que fueron a bañarse y a bucear, se hicieron 2 embarques, el primero con 8 personas y el otro grueso del grupo se une al mismo. Ellos observan que habían 4 personas al parecer autóctonos o del lugar, los cuales cuando se percataron ya no se encontraban ni los objetos ni las personas”, aseguró la Coronel Sandra Vallejos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Según informaron las víctimas, el monto del robo asciende a 15 millones de pesos ente cámaras fotográficas, celulares, joyas y dinero en efectivo.

“Tenemos el nombre completo del guía turístico esperamos que no sirva de elemento de partida de la investigación teniendo en cuenta que ellos saben quienes están en el lugar y viven ahí”, indicó Vallejos.

Según denunciaron los turistas, en la playa no había presencia policial lo que favoreció el accionar de los delincuentes. Ante esto, la Coronel Vallejos aseguró que “ess bastante aislada esta playa, no tiene custodia de policial porque no es visitada por los turistas, sin embargo una vez nos informaron nos pusimos al frente para atender el requerimiento”.

Por último, la policía de Santa Marta advirtió a los turistas que por estos días visitan la ciudad, abstenerse de ir a playas apartadas que no estén dentro del esquema de custodia de los uniformados.

“Que la gente se abstenga de llegar a lugares que no tengan vigilancia de la policía, para eso los guías deben saber cuales son las playas porque se han hecho reuniones, se les ha advertido y sin embargo hacen caso omiso”, puntualizó Vallejos.

Cabe anotar que en lo que va corrido del año se han presentado tres robos masivos a playas en Santa Marta y el Magdalena, en el caso más delicado, turistas extranjeros fueron atracados en Taganga y una mujer fue víctima de abuso sexual durante los hechos.

