En Rocha, Bolívar, habitantes denuncian que de tuberías de agua salen trozos de pescados

El agua que deben tomar los habitantes del corregimiento Rocha, zona rural de Arjona, Bolívar, llega a través de una tubería de la que salen pedacitos de pescado, algas y hasta lodo.

En Rocha, Bolívar, no hay acueducto. Pobladores adecuaron una tubería a la red de la bocatoma de la empresa Aguas de Cartagena, la cual presta el servicio de acueducto en la capital de Bolívar. Esta empresa toma el agua de las ciénagas de la zona y antes de ser tratada llega a esa población.

“Yo tengo 76 años y nunca me he podido tomar un poquito de agua que sea buena, siempre el agua está maluca”, manifestó una habitante. Otra comentó que “tengo 57 años y no me he podido tomar tranquila un poquito de agua porque siempre está revuelta, debemos colarla porque esto le hace daño a los niños, están brotados. Se la pasan con diarreas”.

Los habitantes de Rocha manifiestan que al momento de bañarse deben quitarse los pedacitos de pescados y lodo que caen de la regadera y permanentemente tienen que limpiar la tubería porque se tapa y genera un olor fétido.

El gerente de Aguas de Cartagena, explicó que la comunidad tiene una tubería de agua cruda. Indicó que no es responsabilidad de la empresa el suministro de agua, y agregó que investigará la captación masiva de pescados que se estaría presentando en la bocatoma.

Por ahora los habitantes de Rocha, en la zona rural de Arjona, deben tomar agua cruda mientras sus ciénagas son usadas para el suministro de agua potable para los Cartageneros.