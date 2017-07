Salvavidas de Cartagena protestan porque les adeudan dos meses de salario

Foto: RCN Radio

Salvavidas de Cartagena argumentan que desde hace dos meses no les pagan sus salarios ni las primas por sus servicios.

Manifiestan que les falta dotación para preservar la seguridad de los bañistas y que actualmente tan solo cuentan con un pito y un torpedo para realizar sus labores.

“Tenemos aproximadamente dos años que no nos dan dotación. Trabajamos con las uñas, tan solo con pito y torpedo. Necesitamos lanchas, jetski. No es posible que el cuerpo de salvavidas de la ciudad de Cartagena no tenga nada de esto, eso es deprimente”, afirmaron.

Por su parte, Diego González, uno de los manifestantes, indicó que las garitas ubicadas en las playas están mal diseñadas y se encuentran en la intemperie. “Por más que dicen que habrá protección no contamos con nada de eso”, precisó.

Aunque en este momento los salvavidas están en cese de actividades, desde la administración distrital aseguran que hay personal cuidando las playas, sin embargo, los salvavidas dicen que puede que no hay garantías que este personal sea el indicado para estas labores: “Es responsabilidad de ellos cubrir las playas pero la pregunta es si las personas que están cubriendo son las adecuadas, si están aseguradas, capacitadas. Yo le digo: los salvavidas estamos acá protestando”, comentaron.

Un hombre que desde hace 15 años presta sus servicios como salvavidas, comentó sobre los riesgos a los que se expone con esa labor: “nuestra vida es riesgosa en un ciento por ciento, lo único que tenemos de protección es un torpedo, es lo único que responde por nuestra vida. Ya que nosotros prestamos un servicio riesgoso no es justo que trabajemos con órdenes de prestación de servicios cuando por ley debemos estar suscritos al Cuerpo de Bomberos de Cartagena”.

También comentó sobre la atención de los bañistas a las indicaciones de los salvavidas: “el 50 por ciento hace caso, el otro 50 por ciento no hace caso, sobre todo los cartageneros, ellos dicen que saben nadar y luego nos toca salvarles la vida”.

José Alfredo Jiménez, otro de los salvavidas, relató su experiencia diaria: “antes de las siete de la mañana debemos estar en la formación, luego nos vamos para las playas y allí estamos hasta las seis de la tarde”.