Salvavidas de Cartagena permanecerán en las playas hasta el 31 de diciembre

Foto archivo de RCN Radio.

Javid Olivares, líder de los salvavidas de Cartagena, informó a RCN Radio que los rescatistas garantizarán la seguridad en las playas hasta el 31 de diciembre de este año.

Indicó que la decisión se tomó luego que este miércoles 13 de diciembre, se realizará el pago de los salarios correspondiente al mes de noviembre, en conformidad al contrato suscrito entre la Alcaldía de Cartagena y la Defensa Civil.

Sin embargo, manifestó que todavía les adeudan los días laborados en octubre y cuatro meses de salarios que quedaron pendientes por pagar la empresa Corpresermar, que era su antiguo empleador; el cual debe también los pagos en salud y pensión de los salvavidas.

“Solamente nos cancelaron el mes de noviembre, pero están adeudando los 10 días de octubre y Distriseguridad todavía no ha acordado nada con los muchachos a los que Corpresermar les debe. Distriseguridad ha dicho que si esta empresa no hace los pagos en seguridad y parafiscales, no van a girar el cheque para que se les pague a los salvavidas”, afirmó

En cuanto a la continuidad de los servicios, señaló que dependerá de la renovación que frente al contrato realice la Administración Distrital con Defensa Civil, debido a que sólo los contrataron hasta el 31 de diciembre, por lo que de cumplirse esta fecha y si no se ha efectuado esa renovación, a partir del primero de enero del 2018 no estarán laborando en las playas.

“Cese de actividades no va a haber, seguiremos prestando el servicio normal. Vamos a esperar a que nos paguen el mes de diciembre porque el contrato es por dos meses hasta el 31 de diciembre y si el primero de enero no hay una adición o algo claro, nos veremos en la penosa obligación de un cese de actividades desde el primero de enero del 2018”, puntualizó.