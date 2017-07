Samarios no ven mejoras en el servicio de Electricaribe a pesar de intervención del Gobierno

Los usuarios de la empresa Electricaribe en Santa Marta aseguran que de nada ha servido la intervención por parte del gobierno nacional a la entidad ya que el servicio de energía que reciben sigue siendo deficiente.

Desde noviembre 15 de 2016 cuando se anunció por parte de la Súper Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la toma de posesión de la compañía en sus sedes en el Caribe colombiano, hasta la fecha los samarios afirman que los cambios en el suministro de luz no se han visto y todo permanece igual.

En cualquiera de las tres localidades de la capital del Magdalena, los residentes mantienen su molestia por la mala facturación de los recibos de cobro, sorpresivos y prolongados cortes de luz y pésimo servicio en el punto de atención, entre otros reclamos.

La odontóloga Beatriz Díaz se queja del cobro del servicio que asegura es injustificado y pésimo.

“Me están cobrando un consumo no facturado, como por un millón de pesos, porque yo no permanezco aquí en la ciudad, la mayor parte del tiempo lo paso por fuera, entonces ellos piensan que hay fraude o que el contador no sirve y el contador se cambió”, explicó la profesional en salud oral.

Los cortes no programados de luz y la intermitencia en el fluido eléctrico se mantienen causando afectaciones a electrodomésticos y dispositivos tal como lo sostiene María García.

“La energía prestada por Electricaribe ha tenido unos altibajos últimamente que la suspenden sin uno saber los motivos”, indicó la usuaria.

Tatiana Fernández asegura que desde la intervención de Electricaribe todo se ha mantenido igual, en especial el mal servicio en el punto de atención.

“No he sentido ningún cambio, no me parece que haya sido de gran ayuda y los usuarios somos los que seguimos sufriendo la situación; igual con la cuestión de las alzas en las facturas, en el servicio mal prestado; siempre tengo que venir a reclamar, hay multitud de gente, la actitud es lenta”, afirmó.

Según el usuario Arturo Rivas “la problemática todavía persiste, ya que hay muchos enredos sobre todo para uno ponerse al día con las deudas atrasadas ya que hay muchos impases, hay que hacer colas de horas”, explicó.