San Francisco, Daniel Lemaitre y Canapote celebraron descentralización del desfile del 20 de Julio en Cartagena

Foto: RCN Radio

El desfile que tradicionalmente se realizaba en el centro histórico y sector amurallado, cambió su ruta para captar más espectadores.

El desfile cívico-militar de independencia de Cartagena salió de las calles del centro histórico para llenar de folclor, música y ambiente patriótico los barrios más humildes de la ciudad, entre ellos San Francisco, que visitará el Sumo Pontífice en septiembre. Los habitantes de esa zona, como Audith Ortiz, celebraron que el recorrido fuera más cerca de su casa.

“La verdad estamos bastante asombrados, pero es muy significativo que hayan movido el desfile del espacio amurallado, sino para la comunidad. Para que los barrios se den cuenta que tenemos un espacio dentro de esta celebración” dijo la ama de casa.

Reconocen que si el desfile hubiese sido en el centro histórico, como tradicionalmente lo hacen, no hubiesen asistido, “la verdad no hubiera podido ir, me alegro mucho que lo hayan hecho desde este barrio” añadió Ortiz.

En el desfile también participó el Blas de Lezo y un grupo de personajes significativos de la historia de Cartagena. Armando Morales Aguirre, quien representó al almirante que derrotó a los ingleses en la colonia, dijo que así se conecta más ta tradición con la gente “se llena uno de pueblo. Me parece magnífica la idea, aunque el entorno histórico del centro sirve más, me parece fabuloso porque la gente sale a mirar a aplaudir”

Además de las fuerzas militares, el recorrido también integró a organizaciones cívicas de la ciudad. Elver Javier Rocha, subdirector de la Guardia Ambiental, dijo que el sentido patriótico no es exclusivo de algunos “no debe solo estar para los militares o para la fuerza pública sino para la ciudadanía en general: Niños, jóvenes, adultos ancianos”

El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, manifestó que la idea era descentralizar el desfile para aumentar la afluencia de personas, “quisimos coger esta zona porque era una de las más confluidas para mostrar el desfile, anteriormente se mostraba en el centro, pero hoy es un día que el centro está vacío”

Los militares, los bomberos, los policías, los músicos y demás participantes coincidieron que descentralizar esa fiesta patriótica generó más impacto que los años anteriores.