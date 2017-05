En Santander que se estaría cobrando de manera ilegal el “impuesto al amor” en los moteles del departamento.

Otros cobros también se estarían cobrando de manera ilegal como las estampillas en municipios y la sistematización bajo la dirección de Tránsito.

Según Edgar Suárez, diputado del departamento, el 4% se estaría cobrando como “impuesto al amor” en lo que son moteles y residencias de paso que según el, este cobro es ilegal.

Por lo anterior, el dirigente político apoya la iniciativa de tumbar este pago obligatorio y derogará que este impuesto se caiga en el departamento.

Esta obligación tributaria se da por que en años anteriores se aprobó en la Asamblea de Santander como una contribución en el área de deporte del departamento.

“Es un impuesto que no tiene soporte, este no es legal, no existe en las leyes y actualmente lo pagan las personas que reciben el servicio de moteles en la factura, es el 4% del servicio que cancelan , dicho impuesto está para el deporte del departamento”, destacó el diputado Suárez.