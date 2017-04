Más de 30 mil personas asistirán a los diferentes sitios de peregrinación en Bucaramanga durante la Semana Santa

Morrorico, Sagrado Corazón de Jesús. Foto: Suministrada

Por esta razón la unidad de Gestión de Riesgo de Bucaramanga vigilará los eventos litúrgicos que desarrollan las 19 iglesias de la ciudad, pero se aplicará un plan especial con puesto de mando unificado en 7 sitios estratégicos y que por tradición son los más concurridos por los ciudadanos en época de la Semana Santa.

El director de gestión de riesgo de Bucaramanga, Luis Ernesto Ortega señaló que se trabajará con las autoridades y entidades como la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los asistentes a los eventos programados por las iglesias, procesiones o romerías.

“La primera temporada de lluvias se nos cruzó con la Semana Santa, de ahí la unidad de gestión de riesgo desarrollará un plan de emergencia para aplicarlo si es necesario, por eso se trabajará mancomunadamente con la Policía Nacional, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, para cubrir los eventos especiales y los sitios de peregrinación” señaló Luis Ortega.

El funcionario indicó que necesariamente en el sector de Morrorico que es uno de los sitios más visitados por los ciudadanos para hacer el viacrucis se aplicará un plan de riesgo especial.

“En Morrorico el día viernes que se desarrolla el viacrusis, se cree que pueden llegar más o menos unas 7 mil personas, pero allí la Policía de Tránsito y Transporte cerrará la vía a Cúcuta que es el corredor utilizado por los ciudadanos para ascender al cerro de Morrorico, por eso es importante aplicar el plan especial” agregó el director de Gestión de Riesgo.

Dentro de las principales recomendaciones que da la Unidad Municipal de Riesgo para que no se presenten incidentes que lamentar, está el hecho de que personas con inconvenientes o limitaciones en su movilidad no se presenten a los sitios más concurridos por los ciudadanos, así como mujeres embarazadas, niños pequeños, y de igual no asistir con mascotas.

De igual forma se recomienda llevar ropa cómoda e hidratación adecuada porque los trayectos de peregrinación son extensos.

Otros de los puntos de gran concentración en la ciudad será la Comuna 2 en las iglesias San Laureano y Sagrada Familia, en la Comuna 3 la de San Francisco de Asís, en la Comuna 12 la del Sagrado Corazón de Jesús y la Iglesia San Pío.