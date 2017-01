No creo que la solución sea revocar al Alcalde de Bucaramanga: Senador Horacio Serpa

Para el senador Horacio Serpa hay que brindarles la oportunidad a los mandatarios para que gobiernen y por eso no le parecen viables las revocatorias de los alcaldes de Bucaramanga y Barrancabermeja y por eso le ha solicitado al Partido Liberal no participar de esas revocatorias.

En una columna de opinión publicada en el portal ola política el senador Horacio serpa señaló:

“En Santander se ha propuesto la revocatoria de los Alcaldes de Bucaramanga y Barrancabermeja. Me parecen inconvenientes y fuera de lugar, desvirtúan el reciente pronunciamiento ciudadano y de salir adelante solo perjuicios ocasionarían a las ciudades y a sus habitantes”.

El Senador Horacio serpa manifestó “en el mismo escrito digo que el derecho de las cosas es hacer oposición los señores concejales liberales vienen haciendo una oposición constructiva inteligente, me parece que ese es el camino, porque en la oposición los partidos políticos se convierten en alternativa de poder, por eso no estoy de acuerdo con la revocatoria porque lo que hace es perjudicar, crear más inconvenientes”.

“Usted me dirá pero el Alcalde de Bucaramanga está cumpliendo o no, pues hay unas cosas que no está cumpliendo, pongo presente la construcción de las casas, pero el alcalde tiene la oportunidad tiene de disponer el tiempo que le da también la ley para cumplir con sus propuestas, los que no estén de acuerdo con el ingeniero Rodolfo Hernández que hagan oposición pero los que estén de acuerdo que lo apoyen, no creo que la solución sea revocar al Alcalde de Bucaramanga” señaló el Serpa.

Finalmente el Senador Horacio Serpa agregó que la solución para que el mandatario ejerza sus funciones como debe ser, no aplica una revocatoria por el contrario hay que exigirle para que cumpla con sus funciones como Alcalde de una ciudad que lo necesita.