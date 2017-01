Santos ordenó mejorar seguridad en Barranquilla con Dijín y cámaras de seguridad

Bajar los índice de homicidio en Barranquilla y mejorar la percepción de seguridad es la orden que entregó el presidente Juan Manuel Santos mientras entregaba 520 cámaras a la ciudad para un total de 820 cámaras actualmente en la capital del Atlántico.

“Todo el país ha reducido los índices de homicidios, no es así en Barranquilla por eso acabo de designar al general Vargas de la Dijín para que se me quede aquí en Barranquilla, acompañado de 50 investigadores que ya están dando golpes, identificando el origen de los homicidios.” dijo el presidente Juan Manuel Santos.

El presidente Juan Manuel Santos también asistió a la inauguración de la Institución Educativa Nobel Juan Manuel Santos en el municipio de Soledad y solicitó que le cambiaran el nombre.

“Les doy las gracias pero solicitó que le quiten el nombre, no queda bien, que sea el presidente, no esta bien por ley y les solicito, estoy emocionado pero no esta bien” dijo el presidente Santos.

El mandatario estaba junto al vicepresidente Germán Vargas Lleras, la ministra de vivienda Elsa Noguera y la ministra de educación Yaneth Giha.