Se accidentó monseñor Gonzalo Restrepo en Bogotá

Foto: RCN Radio.

Monseñor Gonzalo Restrepo, máximo jerarca de la iglesia en Caldas y quien se encontraba en la Conferencia Episcopal Colombiana en Bogotá, sufrió un aparatoso accidente en la capital de la república en el cual se fracturó uno de sus brazos.

RCN Radio dialogó con el presbítero, Horacio Gómez y manifestó que monseñor asistía a la Conferencia Episcopal Colombiana, a organizar todo lo que tiene que ver con el tema de la formación de los sacerdotes y seminaristas, allí sufrió un accidente donde se fracturó uno de sus brazos, fue trasladado a uno de los centros asistenciales de la ciudad de Bogotá y posteriormente remitido a Manizales.

“Yo no he podido hablar con el señor arzobispo, porque ha estado en consultas médicas, y no tengo conocimiento si lo tienen que intervenir quirúrgicamente o no. Él se encuentra en la Clínica de La Presentación”, dijo monseñor Gonzalo Restrepo.

Y agregó “Eso debió haber sido muy grave, pero afortunadamente fue un brazo y no la cadera, porque él siempre ha tenido problemas de cintura, además de que ya fue operado de la misma”.

Expresó que apenas sufrió el percance, los galenos del centro asistencial en donde se encuentra monseñor, lo están chequeando las 24 horas del día y pidió a todos los católicos orar para su pronta mejoría.