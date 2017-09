Se acerca la hora cero para ver al Papa en Medellín

Papa Francisco en Medellín

Ni la lluvia ni el frío bajaron el ánimo de las personas que ya están por completar doce horas en la pista del aeropuerto Olaya Herrera esperando al Papa Francisco para celebrar la misa campal.

Por tandas fueron ingresando los fieles que no se quieren perder la bendición del Obispo de Roma al que le pedirán que interceda por la paz de Colombia. Laura Álvarez hace parte del grupo de voluntarios que ha estado apoyando las labores de ingreso y ubicación; para ella, la experiencia de ver al Papa no sería la misma si no pudiera contribuir a que el evento salga lo mejor posible.

Cuando faltan pocas horas para que el Santo Padre llegue a Medellín, ya se ajustan los últimos detalles en el altar desde el que se presidirá la homilía.