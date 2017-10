Se cumplió el entierro colectivo de los 6 mineros muertos por un derrumbe en Tadó, Chocó

Foto: Cortesía Cruz Roja Chocó

Una conmovedora misa se realizó en el Polideportivo de Tadó, Chocó, para despedir a los 4 hombres y 2 mujeres que murieron por un derrumbe en una mina de oro. Luego de la masiva eucaristía, las víctimas fueron llevadas al cementerio local.

El concejal de Tadó, Fausy Yurgaki, denunció que al parecer la mina no era legal y que se desconocía su existía hasta el día de la tragedia, pues hay una gran cantidad de minas que hacen de esta actividad la principal fuente de sustento en la región, sin embargo, en la zona hay pocos proyectos para la formalización.

“Todos conocemos que este sistema de la minería es ilegal, si esta tragedia no se presenta, nosotros y el mismo alcalde no nos enteramos de la existencia de esta minería, ninguna de estas minas tiene permiso de las autoridades. Lastimosamente esta es la base de la economía, pero como no hay nada más qué hacer la gente se ve obligada a continuar, nos duele mucho cuando pasan estas tragedias“.

El corporado de Tadó aseguró que en el municipio hay un “gran dolor”, pues todos los habitantes se conocen entre sí por el fuerte arraigo cultural. Explicó que cuando ocurrió el derrumbe, había muchas personas en el lugar por la alta cantidad de oro que se extraía.

La emergencia habría sido ocasionada por el uso desmedido de retro excavadoras, sumado a un fuerte aguacero que cayó horas antes y que saturó los terrenos. Las labores forenses de las víctimas se cumplieron en Quibdó, debido a la falta de expertos en el Hospital San José de Tadó.