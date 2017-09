Se cumplió con éxito la primera parada de Ajedrez al Parque RCN en Barranquilla

Foto de RCN Radio.

la lluvia que cayó este sábado en el sector en donde queda ubicada las renovadas instalaciones del Parque La Electrificadora, producto del coletazo del Huracán María fenómeno natural que azotó el área del Caribe, no impidió la feliz realización de esta primera parada de Ajedrez al Parque RCN.

Los participantes, de las diferentes categorías, quienes llegaron al sitio de los acontecimientos en compañía de familiares y amigos, pudieron sortear la pertinaz lluvia con el ánimo de disputar las partidas asignadas.

Así las cosas, la temperatura comenzó a subir de intensidad en la misma medida en que los ajedrecistas comenzaron a mover las piezas blancas y negras, y el frío, producto del aguacero recién caído al norte de la ciudad, fue quedando atrás por la animosidad mostrada por cada deportista.

Finalmente, las partidas se fueron cumpliendo hasta que en cada categoría se impuso el deportista de mayor concentración y capacidad al momento de ejecutar la estrategia planteada en cada juego.

De acuerdo a los resultados arrojados en la competencia, el cuadro de honor de esta primera parada de Ajedrez al Parque RCN quedó de la siguiente manera:

Categoría sub 6: Jesús David Salas Amaya.

Categoría Sub 8: Samuel.David Martínez Varela.

Categoría sub 10: David Yoel Varela Sánchez.

Categoría sub 12: Carlos Andrés Peña De Lima.

Categoría sub 14: Ashly Julieth Navarro Varela.

Categoría sub 16: Jhoan Francisco Cortina Cuentas.

Categoría sub 18: Andrés Felipe Solano Escorcia.

Categoría Mayores: Jaime Eustorgio fuentes González.

Los ganadores de esta primera parada competirán, asimismo, con los otros vencedores, encontrándose los más destacados de cada categoría en la gran final que se llevará a cabo en La Plaza de la Paz.

Ajedrez al Parque RCN premiará a cada campeón de cada categoría entregándole una tablet, por participar y consagrarse como uno de los distinguidos de los más de mil amantes del “Deporte Ciencia” que harán parte del evento en este 2017.

El próximo sábado 30 de septiembre la competencia se traslada a la hermosa población de Galapa, que, como el año anterior, se suma nuevamente a esta imperdible fiesta del ajedrez.