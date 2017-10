Se cumplió con la marcha de la salud en Bucaramanga

La difícil situación por la que está atravesando el sector salud en todo el país, especialmente en el departamento de Santander obligó a que representantes de Sindicatos de la Salud, del Magisterio en el departamento, voceros de la Central Unitaria de trabajadores, y usuarios que padecen problemas de atención en salud para sus tratamientos o desatención por parte de las EPS salieran a manifestar por las calles de Bucaramanga.

Mary Florez Moreno presidenta del Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado, Sunet señaló “que los pacientes con un cáncer o insuficiencia renal crónica ya tienen la lápida pegada porque no hay forma que las EPS den tratamientos a tiempo, dos o tres años a que den un tratamiento y lo peor es que las EPS están cuestionando el proceder de los profesionales de la salud porque ordenamos y exámenes especializados para que no se presenten más muertes”.

“Por eso los empleados de la salud solicitamos que los pacientes se vuelvan un cheque al portador, que la gente escoja a donde ir para recibir el tratamiento adecuado, que si van a aun hospital es porque el centro hospitalario es bueno y nosotros tenemos que llegar a la perfección y a la calidad con el servicio y no la gente sufriendo porque no tiene convenio con las EPS” agregó Florez Moreno.

Hospital de Floridablanca

Según la auxiliar de enfermería del Hospital de Floridablanca, esta entidad es el único centro médico en donde los empleados luchan por la salud del pueblo, nosotros en Floridablanca estamos diciendo no más muerte de pacientes, los congresistas no quieren hacer nada por este hospital y por eso se quiere acabar un centro médico tan importante para Santander.

“Nosotros somos la piedra en el zapato de los políticos, y por eso se quiere acabar con un Hospital fundamental para los usuarios, en Florida les deben cerca de 24 meses a los especialistas y aun así no esta peliando por los sueldos, estamos exigiendo que no haya más eutanasia y no es justo que la plata de la salud se la roben” añadió la profesional en salud.

Ni la lluvia, ni las dificultades en la movilidad que se registraron durante la manifestación de las batas blancas en Bucaramanga fue impedimento para que usuarios, trabajadores en el sector salud y representantes de sindicatos salieran a exigir buen trato de parte de las EPS en Santander.

La comunidad se siente cansada de tanto trámite, papeleo para acceder a un tratamiento médico que en muchas ocasiones toca recurrir a un derecho de petición para solicitar que las EPS respondan como tienen que hacerlo.