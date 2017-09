Foto: RCN Radio/Mario Hernán Escobar Valencia. Momento de la exhumación de los restos de la magistrada, Fanny González Franco.

Hacia las 11 de la mañana de este miércoles 20 de septiembre y con la presencia de 8 funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación y un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, se cumplió en Manizales con la exhumación de los restos de la magistrada Fanny González Franco, tras la orden del ente acusador de adelantar ese procedimiento.

También con el fin de obtener la respectiva muestra de ADN para cotejo genético y avanzar en la plena identificación, funcionarios la Fiscalía también exhumaron los restos de Juan José González Cardona y Elisa Franco de González, cuyos despojos se encuentran en el cementerio, Jardines de la Esperanza de esta ciudad.

En este procedimiento, hizo presencia don Augusto González Franco, hermano de la magistrada que lamentablemente falleció en el holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, a quien se le vio compungido por nuevamente haber revivido los hechos de hace 30 años, en donde murió vilmente su familiar.

Una de las compañeras de trabajo para la época de la doctora Fanny González Frnaco, la secretaria del Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales, Beatriz Elena Londoño Cardona, expresó a través de RCN Radio, que “es una lástima que se vuelva a revivir ese episodio tan lamentable, donde murió una de las personas más queridas en Caldas y de quien puedo decir, fue una madre para mí”, expresó la funcionaria.

A la pregunta de RCN Radio, ¿al adelantarse esta exhumación, cree usted que sean los restos de la magistrada, Fanny González Franco?

Respondió que “espero equivocarme, pero siempre he creído que los restos de ella o lo que se trajo, no corresponden a la doctora por la forma en que se dio esa toma en el Palacio de Justicia, y porque no aparecía en los hospitales, ni en Medicina Legal”, añadió la secretaria del Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales.

Por último, este proceso de exhumación, se conoce poco después de que la Fiscalía hiciera efectiva la entrega de los restos a la familia de Héctor Jaime Beltrán, quien durante años fue reportado como desaparecido en el holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.