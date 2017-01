Se entregó Alfonso Camerano, implicado en supuesto fraude electoral en Cartagena

El candidato a la Asamblea del Atlántico, Alfonso Camerano Fuentes, se entregó en la noche del domingo a las autoridades en el municipio de Sabanalarga.

Alfonso Camerano Fuentes, abogado y candidato a la Asamblea de este departamento, se entregó la noche de este domingo a las autoridades por estar involucrado en una investigación por fraude electoral en Cartagena, un proceso que inició en diciembre de 2016 con la captura del Concejal Cartagenero Jorge Useche y otros cuatro aparentes implicados.

El abogado era buscado desde diciembre, según anunció el fiscal general de la Nación Nestor Humberto Martínez, por los delitos de prevaricato por acción, cohecho impropio y falsedad ideológica en documento público, a raíz de una investigación por corrupción electoral en Cartagena que señalaban que el concejal conservador Jorge Useche había pagado más 150 millones de pesos para obtener su curul.

Los otros implicados en el proceso

En diciembre pasado, un juez de Cartagena dejó el libertad al concejal Conservador, Jorge Useche Correa, y a su tío, el director del Hospital de Bocagrande de Cartagena Jorge Correa Rosales, en el proceso que se adelanta por un presunto fraude electoral, la decisión estuvo fundamentada en que el delito que se les acusa, cohecho, tiene una pena inferior a cuatro años y es excarcelable, aunque eso no los exime de continuar vinculados al proceso.

Patricia Jiménez Maza, ex delegada de la Registraduría en Cartagena, el juez le otorgó la detención domiciliaria pero deberá usar un brazalete electrónico del INPEC, por los cargos de concusión, cohecho propio y alteración de resultados electorales, mientras que el actual delegado, Humberto Ceballos Fernández, también fue cobijado con detención domiciliaria pero sin uso de brazalete, por cargos de concusión y asesoramiento ilegal.

Jorge Restrepo Name, ex director del Departamento Administrativo de Salud de Cartagena y ex director regional del Sena Atlántico, fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad y la restricción de salir del país, por el cargo de cohecho por dar u ofrecer, debido a sus problemas de salud.