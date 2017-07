Se espera que 3.600 venezolanos en Barranquilla participen del plebiscito

La consulta del plebiscito para los ciudadanos venezolanos prevista para este domingo, dispuso tres puestos para ejercer la participación ciudadana en la ciudad de Barranquilla.

Las mesas estarán ubicadas en la carrera 44 No. 82-16 locales 103 – 104; carrera 44 No. 55-32 y en la carrera 53 No. 80-177.

En el Atlántico se estima la presencia de 10.ooo venezolanos y se espera la participación al menos de 3.600 ciudadanos del vecino país.

“Esperamos el respaldo de las autoridades en Barranquilla, esperamos que el alcalde, concejales, senadores puedan ser garantes de la transparencia del proceso” dijo Dalmiro González, vocero de los venezolanos residentes en Barranquilla.

La organización dispondrá unidades móviles en Galapa, Soledad y el barrio Simón Bolívar, para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos residentes en esas zonas.

La consulta tiene tres preguntas con respuesta Si o No:

1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela? Sí – No.

2. ¿Demanda a la fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? Sí – No.

3. ¿Aprueba la renovación de los Poderes Públicos, la conformación de un Gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones libres y transparentes para restituir el orden constitucional? Sí – No.

La Policía realizará acompañamiento y verificación de legalidad de los ciudadanos que se encuentran en Barranquilla que asistan a esta jornada democrática.