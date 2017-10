Se levantan voces de ‘No al Fracking’ en Gamarra, Cesar

Con la realización del primer foro ambiental regional: ‘Fracking, Sus Peligros y sus Incertidumbres’, se hizo oficial la preocupación que tienen algunos habitantes del municipio de Gamarra, en el sur del Cesar, por la implementación de este sistema de explotación minera, utilizado para extraer petróleo.

Son muchas las voces que le elevaron frente a esta posible llegada del fracking a Gamarra, Cesar. RCN Radio se trasladó hasta el municipio y habló con los protagonistas directos de esta realidad.

Expertos y docentes presentes en el encuentro realizado en Gamarra, Cesar

Durante la jornada, participaron algunos expertos como el ingeniero de petróleos y profesor de la Universidad Industrial de Santander, UIS, Oscar Vanegas, quien señaló que es importante llevar a la comunidad los conocimientos técnicos y científicos sobre lo que es el ‘Fracking’, ya que hay mucha confusión sobre cómo funciona realmente esta tecnología, que se aplica en Colombia desde 1957. Hecho que destacó el Vanegas, está estigmatizando una tecnología que no en todos los casos es dañina: “Tenemos que aclarar que el fracturamiento sus, digamos consecuencias, depende del tipo de roca que se fracture. No es lo mismo fracturar una Arenisca o una Caliza que fracturar una Lutita” y destacó que en ese municipio se piensa fracturar ahora es la Lutita y por “El hecho de no tener sello es que es peligroso, porque al no tenerlo, el crudo puede emigrar e interconectarse” alcaró.

Gremios representativos de la economía local, también participaron de la jornada

Pese al desconocimiento generalizado que hay sobre la aplicación de este sistema de explotación minera, los habitantes están preocupados. En este sentido, los representantes de importantes gremios para la economía local, como el caso de los pescadores, aseguran que temen por su futuro ya que el sector donde se implementaría el Fracking rodea un complejo cenagoso de 1081 hectáreas del municipio. Cifra que representa “Alrededor de 25 o más plataformas a las que le van a hacer el estudio” según destacó Margario Garay Suarez, presidente de la Federación de Pescadores de Gamarra, Cesar quien además indicó que en el momento “todo va directo a la Ciénega y en su desnivel nos afecta mucho, porque el complejo desaparece automáticamente en un 80%, y eso afecta a la comunidad de pescadores de Gamarra ya que el 80% vive de ella”.

Por otro lado, el representante de este gremio, aseguró que sus compañeros miran con preocupación el tema del Fracking en Gamarra, “falta más socialización en el tema, porque es que todavía a fondo no hemos podido sentarnos con ellos a conversar o decirle de qué se trata el Fracking, qué problemas trae, qué nos va a ocasionar, cómo nos va a perjudicar. Están preocupados”.

Algunos lideres del municipio de Gamarra, también muestran su preocupación por la posible llegada del fracking

La jornada, en la que también participaron estudiantes y docentes de algunos colegios locales, sirvió para dar un primer paso y despejar algunas dudas relacionadas con los daños que puede hacer este tipo de explotación. Así lo explicó Alex Camargo, uno de los habitantes del lugar y quien lidera estas jornadas: “la verdad, creo que es uno de los escenarios que tenemos en el municipio de Gamarra; importante para que todos los líderes sociales puedan conocer de primera mano de los especialista que expusieron como panelista en el foro ambiental sobre el Fracking, sus Peligros y sus Incertidumbres”.

De igual modo, Camargo aseguró que la preocupación se agudizó cuando pudieron asistir como líderes sociales en el 4 Foro Ambiental Sobre El Fracking Sus Peligros Y Sus Incertidumbres en la ciudad de Barrancabermeja y “Realmente quedamos muy preocupados porque esta técnica será nociva para el medio ambiente”. Sumado a eso, fue claro en señalar que el referente que se tiene en el sur del departamento del Cesar es en el municipio de San Martin, donde esta técnica será implementada si los permisos son dados a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales la Agencia Nacional de Hidrocarburos que ese municipio, a través de ‘Cordatec’ quienes han realizado un proceso para que esta técnica no se dé: “Realmente presentará unas afectaciones y la empresa que realmente entraría a trabajar en el pozo Pico Placa sería la empresa Conoco Phillips”.