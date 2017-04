Se prenden alarmas por muertes de mujeres por cirugías estéticas en el Valle

Foto referencial de Ingimage

Las autoridades de la región y el gremio de los especialistas, prendieron las alarmas por las muertes este año en el Valle del Cauca de cinco personas tras las cirugías plásticas estéticas realizadas en su mayoría en Cali.

“En los dos primeros casos fallecieron por la aplicación de productos no aptos por personas que no tenían el menor conocimiento en el oriente de Cali y esta semana tenemos el deceso de otras dos mujeres en clínicas rehabilitas para cirugía estética, señaló la secretaria de Salud Departamental, María Cristima Lesmes.

Agregó “se están haciendo las revisiones de los lugares y se han encontrado algunas deficiencias técnicas y estamos a la espera de los resultados de Medicina Legal”, precisó la médica.

Entre tanto el secretario de Salud del municipio de Cali, Alexander Durán, hizo un llamado a las personas para que piensen bien antes de hacerse una cirugía estética, porque en la mayoría de los casos no necesitan hacerse este tipo de intervenciones que terminan poniendo en riesgo sus vidas.

Las cirugías plásticas son costosas y por eso en ocasiones buscando un procedimiento que les salga más barato, recurren a las llamadas clínicas de garaje, salones de belleza, gimnasios o en la propia casa, dijo Gildardo Pérez, vocal de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos.

“también aparecen médicos o personas relacionadas con la salud, utilizando estas clínicas de garaje y también tenemos médicos que no son especialistas haciendo este tipo de tratamiento y aún más grave tenemos la suplantación de colegas que son cirujanos plásticos firmando por otras personas que no están debidamente capacitadas y que aparecen en los documentos como ellos realizando la cirugía y realmente no la hacen engañando a los pacientes”, señaló el directivo de este gremio.

Fuera de las investigaciones por parte de las autoridades de salud, ahora la justicia asumió los casos mediante procesos penales que se adelantan en la Fiscalía.