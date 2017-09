Se reactivaron las operaciones industriales en Fabricado luego de 15 días de suspensión

Foto Ingimage

Un balance positivo entregó Fabricato al reactivar las operaciones industriales la noche de este domingo luego de que fueran suspendidas el 26 de agosto por las condiciones negativas de la economía del país, el debilitamiento de los aranceles de importación y el contrabando de productos textiles.

Carlos Alberto de Jesús, presidente de la empresa del sector textil, aseguró que fueron cerca de 10 mil millones de pesos los que se ahorraron durante estos 15 días en los que, aseguró, no se dejaron de pagar los sueldos de los empleados.

Señaló que la competencia desleal, el contrabando de telas y los precios con los que no se puede competir sigue siendo la piedra en el zapato en el sector textil que no ha tenido un buen año. Por eso, el industrial mencionó la importancia del apoyo del Gobierno para superar la crisis.

En Fabricato cree que este mal momento no afectará el proyecto a largo plazo que incluye una gran inversión en maquinaria, sin embargo no descarta que si la situación no mejora, se verán en la necesidad de seguir tomando medidas que impidan el cierre de la Compañía.