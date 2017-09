Se salvó de morir camarógrafo atacado en el cuello con un cuchillo en Bogotá

Foto: Secretaría de Salud

Luego de permanecer 17 días en estado crítico en el Hospital Santa Clara, en el sur de Bogotá, fue dado de alta Diego Andrés Pérez Poveda, el camarógrafo que fue víctima de un ataque con arma corto punzante en el cuello.

Según reporte de los especialistas de ese centro asistencial, estuvo 12 días en cuidados intensivos y 5 días más hospitalizado, recibiendo atención por parte del equipo de médicos.

Sobre el caso del camarógrafo, Ernesto Villamizar, médico cirujano de Cirugía del Torax de la Unidad de Servicios de Salud Santa Clara, dio detalles de los procedimientos quirúrgicos. Reveló que el paciente tenía una herida en región cervical zona 1, que le hizo perder gran cantidad de sangre. (Le puede interesar: Estos son los productos que más se roban en supermercados)

“Le encontramos una herida letal de la arteria vertebral izquierda, que requirió varias intervenciones y a pesar de su diagnóstico tuvo una evolución satisfactoria, gracias al trabajo profesional de nuestros enfermeros, de nuestros médicos, anestesiólogos y cirujanos. Hoy Diego se encuentra en su casa sin ningún problema”, explicó Villamizar.

Diego Andrés Pérez Poveda, de 44 años de edad, víctima de un atraco recordó que los hechos se registraron en horas de la noche, en el sector de la calle 26 con carrera 32, cuando un hombre lo interceptó y lo hirió.

“Sin mediar palabra me agredió en el cuello y luego salió a correr. Minutos después un policía me auxilió y llamó una ambulancia, que posteriormente me trasladó al hospital Santa Clara”, sostuvo Pérez.

Por último el camarógrafo calificó el que este con vida a un milagro porque pensó que iba a morir desangrado.