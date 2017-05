Se vinieron los limosneros y desocupados de Venezuela para acá: Alcalde de Bucaramanga

Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga / Foto Colprensa

Un fuerte cuestionamiento hizo el Alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández a los ciudadanos venezolanos que llegan a la ciudad a buscar oportunidades de supervivencia.

El mandatario en sus declaraciones manifestó “se vinieron todos los limosneros de Venezuela, las prostitutas y los desocupados para acá, porque somos prácticamente lindero de frontera; entonces cómo hacemos, aquí no los podemos matar ni echarles plomo, nos toca recibirlos, así como Venezuela recibió más de 4 millones de colombianos que se iban de aquí porque no tenían oportunidades de trabajo”.

“Todo es con plata y si se viene un habitante de calle de Venezuela para Bucaramanga, no podemos con los de aquí, entonces se pondrá a pedir limosna, los factores de supervivencia no los puedo responder” señaló el funcionario.

El Alcalde Hernández dijo: ¡Yo soy humano soy ingeniero, pero no mago, no produzco plata, para producir plata necesitamos decretar una suba de impuestos y yo no me comprometí a eso ni lo voy a hacer!

“Tengo entendido que la Secretaría del Interior ha solicitado el apoyo para controlar la situación de los venezolanos pero el Gobierno Nacional está más pobre que Bucaramanga, la bonanza se acabó” dijo el Alcalde Hernández.

La Administración municipal ha reiterado al Gobierno Nacional y a Migración Colombia la ayuda para controlar la llegada masiva de los ciudadanos Venezolanos a la ciudad de Bucaramanga pero no ha obtenido respuestas.