Se volteó lancha en San Andrés con 35 turistas a bordo

Un incidente marítimo se presentó en San Andrés, en cercanías al Johnny Cay, cuando una lancha de transporte turístico se volcó con 35 pasajeros a bordo.

Una gran ola habría provocado el volcamiento de la embarcación.

Todas las personas cayeron al mar y lograron ponerse a salvo ya que la mayoría portaba el chaleco salvavidas, sin embargo, una familia de Bogotá con dos niñas menores de edad, que aún no se habían puesto el chaleco, se aferraron al borde de la embarcación hasta que fueron rescatadas y llevadas al hospital por personal de la Defensa Civil.

Carolina madre de las menores fue la más afectada al aspirar agua salada a nivel pulmonar, por lo que recibe atención médica.

Desde el hospital departamental Carolina dijo a RCN que a ella, a su esposo y a sus hijas no les habían proporcionado el chaleco salvavidas, por lo que quedó debajo de la lancha.

“Mis hijas y mi esposo yo no los veía, traté de aferrarme de algo. No sé cómo salí, solo me aferré a otras personas que tenían chalecos, igual mis hijas se agarraron de personas con chalecos y pudieron salvarse”, narró Carolina desde el hospital.

Por su parte el médico Jorge Galvis indicó que la paciente (Carolina) “presentó cierto grado de aspiración a nivel pulmonar de agua salada y trauma abdominal cerrado, pero fuera de peligro”

Los demás turistas fueron llevados de inmediato a reposo al hotel donde se hospedan después del incidente marítimo que por suerte no arrojó víctimas fatales.