Mientras yo sea alcalde de esta capital, Cali no se va a militarizar: Maurice Armitage

Foto archivo RCN Radio.

Durante mi administración no habrá militarización para Cali, dijo el alcalde Maurice Armitage, ante la propuesta de varios sectores que insisten en que el ejército haga presencia en algunas comunas de la ciudad.

“En absoluto, mientras yo sea alcalde de esta capital, pueden tener la certeza de que Cali no se va a militarizar, porque acá no estamos en guerra y menos en un periodo donde en el país se le está apostando a la paz, que se olviden los guerreristas que en Cali vamos a militarizar los barrios cuando en Colombia estamos camino a la paz, el progreso se alcanza con inversión y oportunidades para la gente y no con armas”, expresó el mandatario local.

Agregó que en Cali se debe trabajar socialmente y los caleños deben entenderlo, porque si hay guerra, ésta debe ser solo contra la pobreza, la falta de empleo y de servicio a la gente.

“No se descuidarán operativos contra la delincuencia, para aumentar la seguridad en Cali, la Policía Metropolitana implementará el plan Camaleón en el que participan 70 efectivos que desarrollan tareas de inteligencia, investigación y patrullaje para contrarrestar el crimen en distintos puntos de la ciudad”, explicó Armitage.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas, señaló que en mayo entrará en servicio un helicóptero con toda la tecnología para el apoyo aéreo de las unidades en tierra, además de la incorporación de 300 nuevos efectivos y la entrega de más recursos como motocicletas y automotores.