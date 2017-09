Secretaría de Educación de Cali investiga 20 colegios por pedir útiles inútiles

Foto AFP

Hay alarma en Cali debido a que algunas instituciones educativas están entregando actas y vendiendo títulos de bachiller hasta por 600 mil pesos.

Así lo dio a conocer Francisned Echeverry, coordinador de Vigilancia y Control de la Secretaría de Educación Municipal, quien señaló que hasta el momento son 4 colegios que se han logrado identificar que estarían expidiendo estos títulos falsos.

“Hemos hecho varias reuniones con a Fiscalía porque hemos detectado que algunos colegios teniendo licencia legalmente constituida están vendiendo títulos de bachiller y esto no es legal porque los estudiantes no han hechos sus estudios en ese colegio, además están pidiendo 480 mil pesos por titulo y si es con toga y birrete están pidiendo 690 mil pesos”, explicó.

El funcionario, agregó que hay otros colegios que están siendo investigados por pedir útiles inútiles, bonos o membrecías millonarias como requisito para poder estudiar y por cobrar de más en el transporte escolar.

“Los colegios no pueden convertirse en instituciones de índole comercial, porque su misión es educativa, no pueden utilizar nada para beneficio propio del establecimiento educativo. Nuestra obligación es requerir al colegio y en primera instancia darle una oportunidad para que corrija su actuación. Si no lo hacen iniciamos un proceso de sanción”, agregó Echeverry.

Actualmente la Secretaría de Educación de Cali, normaliza a por lo menos a 300 colegios que por desconocimiento están pidiendo materiales escolares innecesarios y dos planteles ya están listos para que se les aplique la sanción.