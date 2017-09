Secretaria General de la Gobernación de Caldas denuncia que fue maltratada por funcionario despedido

Foto: Cortesía Eje21.com

La Secretaria General de la Gobernación de Caldas, Paula Marcela Osorio, denunció en RCN Radio, que fue víctima de agresión física y verbal por parte de un funcionario de la administración, a quien se le notificó de la terminación de su provisionalidad en el palacio amarillo.

La Secretaria explicó que 16 funcionarios de la gobernación de Caldas, a quienes les verificaron que no fueran cabezas de familia y que no son de carrera sino provisionales, se les notificó se su salida; razón por la cual, uno de ellos se exalto.

“Un funcionario que fue notificado de que ya no trabajaba más con la administración departamental, entró a mi oficina y me quita de las manos, de manera grotesca, los documentos, los firma, y empieza a gritar que yo soy una porquería; luego me tira el lapicero en la cara. Me siento agredida y ofendida” dijo la Secretaría General de la Gobernación de Caldas, Paula Marcela Osorio.

La funcionaria fue enfática en decir, que adelantará acciones legales en contra de su presunto agresor porque teme por su integridad física.

La Secretaria General, igualmente explicó que estas decisiones son ejercicios administrativos,y que no se trata de asuntos personales ni políticos; que lo que pretenden es profesionalizar la planta personal.

La entrevista con La Secretaria General de la Gobernación de Caldas, Paula Marcela Osorio: