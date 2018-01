Secretaría de Salud confirma las dos primeras muertes por la bacteria Ralstonia Pickettii

Cortesía Gobernación del Valle del Cauca

Hoy lunes, María Cristina Lesmes, secretaria de Salud y actual gobernadora encargada confirmó que dos de las cinco muertes que se han presentado en la Clínica Davíta están asociadas a la bacteria.

Durante el once de diciembre y el ocho de enero han muerto cinco personas en Davíta de las cuales dos están vinculadas con el proceso infeccioso de la bacteria Ralstonia Pickettii; afirma que este patógeno es sensible a un número importante de antibióticos, no es una bacteria resistente; la cual está concentrada en estas dos clínicas.

“Esta bacteria a afectado al rededor de 131 personas, todas se encuentran en control y con tratamiento; hasta el momento 14 se encuentran hospitalizadas pero han ido saliendo del cuadro infeccioso” indicó Lesmes.

Así mismo, aseguró que se tiene una alerta de salud pública que se encuentra controlada por las autoridades de salud y actualmente están en un permanente estudio; indica que esta investigación se extenderá por tres meses.

“Las acciones que hemos tomado como Secretaria Departamental de Salud han sido corroboradas por los organismos internacionales, por el Ministerio de salud y por los infectólogos con los que se ha venido trabajando todo el fin de semana”, agregó Lesmes.

Finalmente, aseguró que que los pacientes están en constante revisión y control por parte de Davíta, de las EPS de cada uno de los pacientes de la clínica, de la secretaría departamental y de la secretaría municipal de Cali para garantizar la salud de los mismos pacientes y de los vallecaucanos.