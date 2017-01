Secretaría de Tránsito de Cúcuta anuncia que Carros blancos tienen rutas definidas

Una polémica se ha suscitado en la ciudad de Cúcuta por la entrada en funcionamiento de los carros blancos, quienes según los taxistas están de manera ilegal.

Afirman que estos vehículos prestan un servicio colectivo que no está autorizado, y por lo tanto piden a la administración municipal cancelar este servicio pues afirman que afectará el trabajo del gremio.

José Luis Duarte secretario de tránsito de Cúcuta en diálogos con RCN Radio afirmó que los taxistas no deben sentirse amenazados, pues estos vehículos fueron autorizados para cumplir trayectos asignados.

“Hay rutas en la ciudad que no son tomadas por taxis ni busetas; la ley permite que las empresas habilitadas cumplan este trabajo y en Cúcuta se habilitó la empresa Untiveros con 204 cupos, la gente se está afiliando y serán quienes cubrirán estas rutas abandonadas” expresó el secretario.

Asimismo dijo “Estos carros no son taxis individuales, son colectivos y tendrán rutas definidas las cuales no se podrán alterar; es llevar a las personas que no cuentan con rutas cerca a su casa, la oportunidad de prestar este servicio”

Finalmente Duarte afirmó que se extremarán controles en la ciudad para evitar que taxistas desinformados e inconformes con esta medida actúen de manera violenta contra los carros blancos.